Глава Росатома рассказал, как чемпионат AtomSkills поможет развитию отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Ежегодный отраслевой чемпионат рабочих профессий AtomSkills, проводимый госкорпорацией "Росатом", необходим для обеспечения отечественной отрасли высококвалифицированными специалистами, что поможет укрепить технологическое лидерство России на мировых атомных рынках, заявил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Президент РФ Владимир Путин в 2015 году дал поручение об организации отраслевых конкурсов по типу WorldSkills, чтобы повысить качество подготовки специалистов в различных отраслях российской промышленности.

AtomSkills — это отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики WorldSkills. Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий. Победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет (включительно) получают возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech-2017 — российском национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, который состоится 3-7 ноября в Екатеринбурге.

"AtomSkills — это своеобразный "спорт высоких достижений", это специалисты, лучшие в своих областях, на своих предприятиях. нам нужен этот чемпионат, чтобы у нас в отрасли профессиональное мастерство наших "синих воротничков", наших лучших инженеров повышалось год от года", — сказал Лихачев журналистам в рамках проходящего в Екатеринбурге второго чемпионата AtomSkills-2017.

Впервые чемпионат AtomSkills состоялся в 2016 году, в нем участвовали 200 работников предприятий атомной отрасли и 200 экспертов. Соревнования проводились в 10 компетенциях. В нынешнем чемпионате принимают участие более 350 специалистов 60 предприятий атомной отрасли и почти 400 экспертов, состязания пройдут в 19 компетенциях.

Масштаб чемпионата AtomSkills, число его номинаций увеличивается в связи с ростом объема проектов Росатома, для которых нужны специалисты рабочих профессий – сварщики, токари, операторы станков с программным управлением. В активной фазе сооружения в России находятся три атомных энергоблока (блок №7 Нововоронежской АЭС, блок №1 Ленинградской АЭС-2 и блок №4 Ростовской АЭС). На очереди – строительство еще 5 блоков (второй блок ЛАЭС-2 и четыре блока Курской АЭС-2). В ближайшие годы значительно вырастет объем работ по строительству с участием Росатома АЭС за границей, в том числе в Иране, Индии, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш.

Лихачев пояснил и необходимость участия Росатома в российском чемпионате WorldSkills Hi-Tech.

"Мы хотим, чтобы дух соревновательности был и на российском уровне, чтобы мы могли проверить себя, свои компетенции в сравнении с другими корпорациями, компаниями. Нам очень важно переносить к себе и тот лучший опыт, те достижения, которые есть у наших партнеров, например, в Ростехе и в Роскосмосе, в частных корпорациях", — сказал глава Росатома.