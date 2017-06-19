Росатом обеспечит первый блок АЭС "Бушер" резервной партией топлива

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в 2017 году поставит в Иран для построенного с участием России первого блока АЭС "Бушер" резервную партию ядерного топлива стоимостью около 30 миллионов долларов, это поможет обеспечить энергетическую безопасность Ирана, говорится в сообщении ТВЭЛ.

Контракт на поставку этой партии топлива был подписан в понедельник в Москве на международном форуме "Атомэкспо-2017". Документ подписали старший вице-президент ТВЭЛ по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев и вице-президент Организации по атомной энергии Ирана, управляющий директор по производству ядерной энергии и развитию Мохаммад Ахмадиан.

"Данный заказ позволит иранскому партнеру повысить энергетическую безопасность страны, а также безопасность и гарантированность поставок российского ядерного топлива. Кроме того, будут сняты все риски, связанные с транзитом российского ядерного топлива через сопредельные с Ираном государства", — говорится в сообщении.

Планируется, что ТВЭЛ в ближайшие дни запускает эту партию в производство, поставка топлива будет обеспечена в конце ноября – начале декабря.

Первый блок АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Первый блок АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").