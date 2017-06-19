Росатом обеспечит первый блок АЭС "Бушер" резервной партией топлива

20:4119.06.2017
(обновлено: 20:44 19.06.2017)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в 2017 году поставит в Иран для построенного с участием России первого блока АЭС "Бушер" резервную партию ядерного топлива стоимостью около 30 миллионов долларов, это поможет обеспечить энергетическую безопасность Ирана, говорится в сообщении ТВЭЛ.
Контракт на поставку этой партии топлива был подписан в понедельник в Москве на международном форуме "Атомэкспо-2017". Документ подписали старший вице-президент ТВЭЛ по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев и вице-президент Организации по атомной энергии Ирана, управляющий директор по производству ядерной энергии и развитию Мохаммад Ахмадиан.
"Данный заказ позволит иранскому партнеру повысить энергетическую безопасность страны, а также безопасность и гарантированность поставок российского ядерного топлива. Кроме того, будут сняты все риски, связанные с транзитом российского ядерного топлива через сопредельные с Ираном государства", — говорится в сообщении.
Планируется, что ТВЭЛ в ближайшие дни запускает эту партию в производство, поставка топлива будет обеспечена в конце ноября – начале декабря.
Первый блок АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.
В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.
Первый блок АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.
Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").
Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.