Росатом и SAP создадут IT-продукт по управлению строительством АЭС

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Группа компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и один из мировых лидеров в области цифровых технологий компания SAP подписали в понедельник на форуме "Атомэкспо-2017" меморандум о сотрудничестве в области управления жизненным циклом объектов атомной энергетики.

Согласно документу, группа ASE в партнерстве с SAP создаст центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности. Главной целью будущего центра станет внедрение в процесс капитального строительства АЭС и других объектов атомной энергетики таких технологий, как управление жизненным циклом актива, машинное обучение, аналитика больших данных.

Чтобы применить идею цифровой АЭС к будущим проектам, в Центре компетенций планируется разработать собственное IT-решение на базе SAP HANA — "Центр управления строительством АЭС в РФ и за рубежом".

Как отметил президент группы ASE Валерий Лимаренко, в инжиниринговом дивизионе Росатома проектирование в концепции цифровой АЭС осуществляется уже несколько лет. По его словам, для группы ASE "после 2020 года до 10% выручки новых бизнес-направлений будет обеспечено сервисами цифровой АЭС".

SAP SE — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе. Компания занимается разработкой автоматизированных систем управления. Компания представлена на российском рынке с 1992 года. Выручка компании по МСФО в 2010 году составила 12,46 миллиарда евро, чистая прибыль — 1,82 миллиарда евро.