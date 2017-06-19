Росатом обсуждает с рядом стран возможные поставки топлива "ТВС-Квадрат"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ ведет переговоры с рядом стран о возможности использования на их АЭС, построенных по западным проектам, российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат", сообщил РИА Новости в понедельник в кулуарах форума "Атомэкспо-2017" вице-президент топливной компании Росатома ТВЭЛ Алексей Григорьев.

"Ведутся переговоры с рядом стран", — сказал Григорьев. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом Росатома на рынке ядерного топлива для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более половины действующих реакторов в мире). ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) на коммерческую поставку топливных сборок "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR.

Ранее сообщалось, что производить "ТВС-Квадрат" будет предприятие ТВЭЛ "Новосибирский завод химконцентратов" (Новосибирск).

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").