"Атомэкспо-2017" собрал в Москве рекордное число участников, заявил Лихачев

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2017" собрал рекордное число участников и гостей, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в понедельник на открытии форума.

"Атомэкспо" — крупнейшая выставочная и деловая площадка в атомной энергетике. Росатом — организатор форума. Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

В нынешнем году "Атомэкспо" проводится в девятый раз. Главная тема "Атомэкспо-2017" — "Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность".

Открывая форум, Лихачев отметил, что форум "Атомэкспо" давно зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.

"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.

"Девятый форум "Атомэкспо" — это более 6,5 тысячи делегатов, это 653 компании, более 100 из которых участвуют здесь своими стендами", — отметил Лихачев.

"Это и 33 официальные правительственные делегации. Это, включая Россию, 65 стран-участниц", — добавил он. Таким образом, в нынешнем году установлен новый рекорд по числу участников форума.

По словам Лихачева, Росатом особо приветствует страны-"новички", впервые представленные на форуме — это Судан, Эфиопия, Колумбия и Шри-Ланка.