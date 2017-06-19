Загрузка топлива в реактор блока N3 Тяньваньской АЭС в КНР начнется в июле

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. загрузка ядерного топлива в реактор построенного с участием России нового энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае может начаться уже в конце июля, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы ASE (генподрядчика строительства атомной станции) Валерий Лимаренко.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В основу сооружения станции положен усовершенствованный российский проект АЭС-91 с реакторами ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ.