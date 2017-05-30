Ведущие мировые атомные компании приедут в Москву на форум "Атомэкспо-2017"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ведущие мировые компании и организации в области атомной энергетики приедут в Москву на форум "Атомэкспо-2017", сообщила пресс-служба оператора форума компании "Атомэкспо".

Форум "Атомэкспо", ежегодно проводимый госкорпорацией "Росатом", — крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития.

Форум "Атомэкспо-2017" пройдет 19-21 июня в Москве в Гостином дворе. В этом году главная тема форума — "Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2017" — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Деловую программу "Атомэкспо-2017" дополнит обширная выставочная экспозиция с участием более 90 ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей, которые продемонстрируют свои высокотехнологичные решения и продукты, отмечается в сообщении.

Российскую атомную отрасль представят более 40 предприятий Росатома, в том числе концерн "Росэнергоатом", топливная компания ТВЭЛ, АО "Атомэнергомаш", группа компаний ASE, АО "Наука и инновации", урановый холдинг АРМЗ, АО "Техснабэкспорт", новая компания-интегратор российского предложения в сфере технологий ядерной медицины АО "Русатом Хелскэа" и другие.

Также свои экспозиции представят ведущие зарубежные компании и организации — Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), China National Nuclear Corporation (CNNC, Китай), НАК "Казатомпром" (Казахстан), Areva NP и Schneider Electric (Франция), L-3 MAPPS (Канада), Taim Weser (Испания), Fortum (Финляндия), а также компании из Республики Корея, Турции, Словакии, Италии и других стран.

В 2016 году мероприятия форума "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран — это рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "Атомэкспо-2016", оценивается в 10 миллиардов долларов.