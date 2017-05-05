Росатом предложит партнерам вести в России исследования по ядерному топливу

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новейший полифункциональный радиохимический исследовательский комплекс (ПРК), который строится на предприятии госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР), планируется включить в состав международного центра исследований на базе строящегося также в НИИАР самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора – директор блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков.

Вопросы выбора технологий переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и способов обращения с радиоактивными отходами (РАО) — одни из ключевых для развития мировой атомной энергетики на базе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. В таком цикле можно будет существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

Полифункциональный радиохимический исследовательский комплекс предназначен для проведения научно-исследовательских работ с целью получения обоснованных данных для принятия решения о применении тех или иных технологий обращения с ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах и РАО.

Першуков отметил, что для российских атомщиков ПРК нужен с точки зрения отработки элементов технологий, которые должны быть применены в рамках опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, который планируется построить в Северске (Томская область).

"Также есть планы включить полифункциональный радиохимический комплекс в состав международного исследовательского центра на базе МБИР, ведь замыкание ядерного топливного цикла без переработки ОЯТ невозможно. Тем самым наши зарубежные партнеры получат комплексное предложение с точки зрения технологий замыкания ЯТЦ", — сказал Першуков.

Он подчеркнул, что технологии, которые будут отрабатываться в радиохимическом комплексе, полностью соответствуют требованиям режима нераспространения ядерных материалов.

Государственный научный центр НИИАР (Димитровград, Ульяновская область, входит в научный дивизион Росатома АО "Наука и инновации") — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действуют несколько исследовательских ядерных реакторов.