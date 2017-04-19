Экологическая лицензия на АЭС "Пакш-2" в Венгрии утверждена окончательно

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Экологическая лицензия на реализацию проекта строительства с участием России двух новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш" в Венгрии (АЭС "Пакш-2") признана юридически обязательной, сообщается в среду на сайте проектной компании MVM Paks II.

Тем самым окончательно подтверждено, что проект АЭС "Пакш-2" полностью удовлетворяет экологическим требованиям Венгрии и Евросоюза.

Экологическая лицензия на проект первоначально была выдана властями венгерского региона Баранья в сентябре 2016 года. Как отмечается в сообщении, позже экологические организации — Гринпис Венгрии и Институт по вопросам политики в области изменения климата Energiaklub представили свои возражения против выдачи этой лицензии.

Восемнадцатого апреля 2017 нынешнего года аппарат правительства области Пешт издал постановление, которым утвердил экологическую лицензию проекта расширения АЭС "Пакш", признав ее юридически обязательной, отмечается в сообщении.

АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней работают четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в стране.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков единственной венгерской АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.