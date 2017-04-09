Росатом ожидает новых контрактов по теме ликвидации последствий "Фукусимы"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на заключение новых контрактов с японскими компаниями в рамках проектов по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Делегация "Росатома" во главе с Лихачевым 4-7 апреля посетила с рабочим визитом Японию, где в ходе переговоров обсуждались вопросы реализации подписанного в Токио в декабре 2016 года российско-японского меморандума о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии.

В числе основных вопросов обсуждалась возможность совместных работ по ликвидации последствий фукусимской аварии, и Росатом предложил Японии свои технологически и экономически привлекательные компетенции в этой области, сообщил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Росатома напомнил, что ранее предприятия госкорпорации победили в тендере на разработку технико-экономического обоснования проекта по созданию нейтронного детектора, необходимого для наиболее точного поиска и идентификации фрагментов ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1".

"Я думаю, что выигранный тендер станет таким небольшим прорывом, после которого начнется заключение большего количества контрактов", — сказал Лихачев.

"Мы имеем хороший опыт работы с расплавами топлива. Именно это сегодня является и предметом изучения, и большой озабоченности японских партнеров. Поэтому мне кажется, что будет не просто небезынтересно, а жизненно важно в этом направлении двигаться именно с Росатомом", — добавил глава госкорпорации.

Авария на АЭС "Фукусма-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки реактора. Несмотря на то, что после аварии прошло шесть лет, точной информации о масштабах, форме и расположении расплавленного ядерного топлива на дне защитных оболочек реакторов до сих пор нет.