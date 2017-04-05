Росатом начал подготовку к пуску блока №4 Тяньваньской АЭС в Китае

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" начали подготовку к пуску строящегося с участием РФ четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае, сообщила пресс-служба генерального подрядчика строительства, группы компаний Росатома ASE.

"На площадке сооружения энергоблока №4 Тяньваньской АЭС закончен один из важнейших технологических этапов сооружения энергоблока – завершены работы по монтажу главного циркуляционного трубопровода, составляющие основной объем монтажных работ", — говорится в сообщении.

Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) соединяет оборудование первого контура атомного энергоблока — реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. По ГЦТ прокачивается теплоноситель — вода, которая отбирает тепло от активной зоны реактора. Монтаж ГЦТ — это один из важнейших этапов работ при сооружении атомных энергоблоков.

Завершение монтажа ГЦТ означает окончание строительно-монтажных работ и начало этапа по подготовке к вводу в эксплуатацию четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС, отмечается в сообщении.

Тяньваньская АЭС построена по усовершенствованному российскому проекту АЭС-91. В настоящее время на станции эксплуатируются два энергоблока мощностью 1000 МВт каждый. Третий и четвертый энергоблоки аналогичной мощности находятся в стадии сооружения, их ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год. Сейчас РФ и Китай ведут переговоры о строительстве седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС.