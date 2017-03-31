Второй блок индийской АЭС "Куданкулам" сдали в гарантийную эксплуатацию

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Построенный с участием России второй энергоблок АЭС "Куданкулам" передан Индии в гарантийную эксплуатацию, сообщила в пятницу пресс-служба генподрядчика строительства станции, группы компаний ASE госкорпорации "Росатом".

Во время гарантийной эксплуатации проверяется надежность работы энергоблока в номинальном режиме. После этого периода блок будет окончательно передан в эксплуатацию индийскому заказчику.

Как отмечается в сообщении, российская и индийская стороны подписали ​акт предварительной приемки блока №2 АЭС "Куданкулам". Работа энергоблока обеспечена гарантийными обязательствами генерального проектировщика и поставщиков оборудования из России. Это означает, что в случае каких-то сбоев или технических неполадок в работе оборудования они будут устраняться российской стороной.

Период гарантийной эксплуатации продлится до 30 марта 2018 года.

Блок №2 АЭС "Куданкулам" с реакторной установкой российского проекта ВВЭР-1000 (индекс В-412) 29 августа 2016 года был подключен к национальной энергосистеме Индии и выдал в нее первые киловатт-часы электроэнергии. Впервые блок вышел на 100% мощности 22 января, после чего проводились необходимые испытательные работы.

АЭС "Куданкулам" возводится в штате Тамилнад в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (входят в группу компаний госкорпорации "Росатом" ASE).