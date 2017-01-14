Росатом в 2016 году установил рекорд по выработке электроэнергии на АЭС

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в 2016 году установила новый рекорд выработки электроэнергии на АЭС в России, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Установили, опять же традиционно, очередной рекорд по генерации электроэнергии, примерно на 1,5 миллиарда (киловатт-часов) превысив плановое задание и выработку прошлого года", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

По официальным данным, совокупная выработка электроэнергии на всех АЭС РФ в 2016 году выросла до 196,366 миллиарда киловатт-часов против 195,213 миллиарда киловатт-часов годом ранее. Тем самым баланс ФАС, составлявший 195,217 миллиарда киловатт-часов, выполнен на 100,6%.

В России в настоящее время действуют 35 энергоблоков на 10 АЭС.