СХК опроверг сообщения СМИ о "планах открытия" атомграда Северск

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пресс-служба "Сибирского химического комбината" (СХК, ЗАТО Северск, Томская область, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") официально опровергла сообщения региональных СМИ о том, что в ходе визита генерального директора Росатома Алексея Лихачева на СХК якобы обсуждалась возможность "открытия" Северска в 2018 году.

"На совещании в АО "СХК"…. речь об открытии ЗАТО Северск в 2018 году не велась", — говорится в заявлении пресс-службы предприятия.

Осенью 2015 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов были размещены подготовленные Минэкономразвития проекты указов президента РФ об упразднении с 1 января 2016 года шести российских закрытых административно-территориальных образований, в числе которых "атомные" города Северск, Заречный (Пензенская область), Новоуральск (Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край). Данная инициатива МЭР РФ вызвала широкий общественный резонанс в этих городах.

После этого Росатом направил в Минэкономразвития свои возражения против. Как пояснял бывший тогда главой Росатома Сергей Кириенко, "вопрос не в том, что нельзя "открывать" ЗАТО". "Надо, прежде всего, подумать, как создать нормальные инвестиционные условия для "закрытых" городов и определить векторы их развития. Сначала надо создать новые рабочие места, гарантировать финансовые условия и защищенность интересов жителей. Параллельно нужно решать вопросы безопасности и охраны объектов атомной отрасли в новых условиях. Только после этого можно открывать города, а не наоборот", — говорил Кириенко.

"Сибирский химический комбинат" — градообразующее предприятие Северска (бывшего Томск-7). Комбинат был создан для наработки оружейного плутония и изготовления компонентов ядерных зарядов. В 2008 году на СХК было полностью прекращено производство делящихся материалов оружейного назначения. Сегодня основу СХК составляют пять заводов по обращению с ядерными материалами и ТЭЦ. Одно из основных направлений работы предприятия — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии.

Сейчас прорабатывается возможность создание в Северске территории опережающего социально-экономического развития.