Большой десантный корабль "Иван Грен" пополнит Севфлот до конца октября

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" придет на Северный флот до конца октября, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"Планируется, что до конца октября БДК "Иван Грен" прибудет на Северный флот и пополнит его надводную составляющую", — сказал он.

Дыгало сообщил, что рабочая группа главкома ВМФ проверила в Калининграде готовность корабля "Иван Грен" к межфлотскому переходу с Балтийского флота к постоянному месту службы на Северный флот.

"Были проверены организация службы на корабле, подготовка командира и экипажа к переходу, подготовленность вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части, а также готовность технических средств и систем жизнеобеспечения корабля", — уточнил он.