МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны РФ использует для защиты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры перспективные технологии, основанные преимущественно на российских разработках. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, в связи с появлением принципиально новых задач в системе управления вооруженными силами возросла роль информатизации основных процессов их деятельности.

"За последние четыре года объем получаемой и обрабатываемой информации увеличился в 600 раз, а количество источников информации — в 100 раз. Постоянно растут вычислительные мощности и объемы хранения данных. В этих условиях министерство обороны работает над формированием устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с использованием перспективных информационных и цифровых технологий, основанных преимущественно на отечественных разработках", — сказал Шойгу.

Он отметил, что уровень автоматизации процессов вырос в семь раз, время обмена информацией между органами военного управления сократилось в 30 раз.

"В Министерстве обороны используется закрытый так называемый "военный интернет", который обеспечивает доступ должностных лиц к различным информационным ресурсам", — рассказал глава Минобороны.