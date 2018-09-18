МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны РФ использует для защиты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры перспективные технологии, основанные преимущественно на российских разработках. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"За последние четыре года объем получаемой и обрабатываемой информации увеличился в 600 раз, а количество источников информации — в 100 раз. Постоянно растут вычислительные мощности и объемы хранения данных. В этих условиях министерство обороны работает над формированием устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с использованием перспективных информационных и цифровых технологий, основанных преимущественно на отечественных разработках", — сказал Шойгу.
Он отметил, что уровень автоматизации процессов вырос в семь раз, время обмена информацией между органами военного управления сократилось в 30 раз.
"В Министерстве обороны используется закрытый так называемый "военный интернет", который обеспечивает доступ должностных лиц к различным информационным ресурсам", — рассказал глава Минобороны.