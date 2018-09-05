Новейший корвет ТОФ "Громкий" вывели из плавучего дока в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Новейший корвет Тихоокеанского флота "Громкий" вывели из транспортного плавучего дока во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня во Владивостоке завершилась операция по выводу из транспортного плавучего дока новейшего корвета ТОФ "Громкий". Тридцать первого августа корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке "Зея", — сообщил Воскресенский.

После выхода корабля из дока буксиры обеспечили проводку корвета к причалу достроечной базы предприятия во Владивостоке. Через несколько дней на "Громком" продолжатся швартовые испытания и начнется подготовка к заводским ходовым и государственным испытаниям.

"Громкий" — второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Первый — корвет "Совершенный" — передан Тихоокеанскому флоту 20 июля 2017 года. Как и "Совершенный", "Громкий" будет задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке России. В настоящее время по заказу Минобороны РФ на стапелях АСЗ также продолжается строительство еще двух кораблей этого класса.