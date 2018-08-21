В России разрабатывают самолет с вертикальным взлетом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России разрабатывается проект нового самолета с вертикальными взлетом и посадкой, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума "Армия-2018". Он отметил, что по поручению президента проект включили в государственную программу вооружений.

"Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет. Концептуально такие работы ведутся в Минобороны с прошлого года", — сказал он.

По словам вице-премьера, сроки создания нового самолета определяются технологическим циклом.

"Как правило, это семь-десять лет, если выходить в серию", — пояснил Борисов.

В СССР уже выпускали самолеты вертикальных взлета и посадки — истребители Як-38, которые приняли на вооружение в 1977 году. Эти самолеты базировались на авианесущих крейсерах проекта 1143 "Киев", "Минск", "Новороссийск" и "Баку", которые затем продали за рубеж. На смену Як-38 должны были прийти Як-141, однако в 2004 году программу свернули.

"Исключительная боевая устойчивость"

О том, что работа по созданию самолетов вертикального взлета для авианосцев уже ведется, Борисов сообщил еще в ноябре прошлого года. Тогда он отметил, что нынешние МиГ-29 и Су-33 через десять лет будут морально устаревать и потребуется создание нового летательного аппарата.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга Константина Сивкова, такая машина жизненно необходима не только Военно-морскому флоту, но и Военно-воздушным силам.

"Главная проблема современной авиации заключается в том, что реактивному истребителю нужна хорошая взлетно-посадочная полоса, а таких аэродромов очень немного, уничтожить их первым ударом довольно просто. Самолеты же вертикального взлета в угрожаемый период можно рассредоточить хоть по лесным полянам. Такая система применения боевой авиации будет обладать исключительной боевой устойчивостью", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, полагает Сивков, для начала работ по созданию такого самолета не обязательно дожидаться новых авианосных кораблей, поскольку они могут базироваться не только на авианосцах.

"Например, танкер оборудуется рампой и становится своего рода авианосцем, в советское время у нас были такие проекты. Кроме того, СВВП могут использоваться с боевых кораблей, способных принимать вертолеты, например с фрегатов", — рассказал эксперт.

Конвертоплан и "летающий внедорожник"

В России идут и другие работы по созданию летательных аппаратов с вертикальным взлетом. Так, в начале августа ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов рассказал об успешном испытании беспилотного конвертоплана, разработанного по заказу Министерства обороны.

Конвертоплан – это летательный аппарат, совмещающий вертикальные взлет и посадку с горизонтальным полетом на высоких, самолетных скоростях. Специалисты КНИТУ разрабатывали "начинку" нового беспилотника, программное обеспечение и проводили испытания.

"Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит как самолет, испытан, реально летает, по заказу Минобороны сделан. Дальность – сто километров полета, крейсерская скорость – где-то 100-140 километров в час. Может зависать, как вертолет, то есть комбинация вертолета и самолета", — сказал Гильмутдинов.

Взлетная масса беспилотного конвертоплана составляет 6,7 килограмма, полезная нагрузка – всего килограмм (например, он может поднять видео- и фотоаппаратуру, тепловизор и тому подобные устройства). Предполагается, что аппарат можно применять в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, нефтегазодобывающей отрасли. В числе преимуществ конвертплана названы отсутствие необходимости пусковой установки и взлетно-посадочной полосы, модульная сборка, удешевляющая сервисное обслуживание, технологии, ориентированные на массовое производство, способность выполнять задачи в автоматическом режиме.

Кроме того, в конце мая в Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что вместе с компанией ПромСервис" из Истры подготовили аванпроект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой.

Этот "летающий внедорожник" сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

"Дальность полета составит тысячу километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов. Пилотирование самолета может осуществляться как оператором, так и в автономном режиме, при этом оператору не требуются специальные летные навыки", — пояснили в ФПИ.

Позже в фонде рассказали, что работы первого этапа проекта по созданию демонстраторов уже завершились и теперь ведется подготовка к созданию их масштабных аналогов. Первый полет демонстратора машины намечен на 2022 год.