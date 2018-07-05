Перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы завершится к 2028 году

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Перевооружение российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы завершится на рубеже 2027-2028 годов, сообщил журналистам в четверг командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"РВСН до 2027-го и по отдельным моментам до 2030 года будут оснащаться новым вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов", — сказал генерал в ходе учебно-методического сбора Ракетных войск.

По словам командующего, войска постоянно получают новые образцы вооружения и военной техники в рамках госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, в том числе и тылового обеспечения.

В настоящее время РВСН перевооружаются на стратегические ракетные комплексы РС-24 "Ярс".

Принятие на вооружение этой ракеты с учетом развития систем ПРО должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил. Ранее Каракаев в интервью газете "Красная звезда" заявил, что все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года.

Кроме того, к 2020 году на вооружение ракетных войск начнут поступать новейшие МБР "Сармат", которые были разработаны на смену советским ракетам "Воевода", а также гиперзвуковые ракеты "Авангард", скорость которых превышающей число Маха (скорость звука) более чем в 20 раз.