КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Военно-морской флот России намерен в 2021 году начать строительство большого десантного корабля нового проекта, сообщил журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

"В соответствии с программой кораблестроения, утвержденной президентом нашей страны, флот намерен и будет осуществлять строительство больших десантных кораблей. В этом году проектное бюро приступит к разработке проекта этих кораблей, и после завершения буквально через два года мы надеемся, что мы сможем заложить головной корабль новой серии", — сказал Бурсук.

Он отметил, что десантный корабль нового проекта по размерам будет примерно таким же, как разработанный в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро" и построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде БДК "Иван Грен" проекта 11711. В среду на корабле состоялась торжественная церемония первого поднятия Андреевского флага. Вместе с тем, как отметил Бурсук, корабли нового проекта получат новые образцы вооружения и техники, будут улучшены мореходные качества.