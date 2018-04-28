Ракетный корабль проекта 22800 "Шквал" спустят на воду в Петербурге 5 мая

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Шквал" будет спущен на воду для ВМФ России на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 5 мая, сообщает в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Планируется, что 5 мая 2018 года на судостроительном заводе "Пелла" будет торжественно спущен на воду второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800. Приказом главкома ВМФ России Адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Шквал", — сказал Дыгало.

По его словам, в торжественной церемонии спуска на воду примут участие представители Минобороны РФ, главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей этого проекта.

Головной малый ракетный корабль "Ураган" (проекта 22800) и первый серийный малый ракетный корабль "Тайфун" (проекта 22800) находятся на воде у достроечной набережной завода "Пелла". Эти два корабля были заложены в один день, 24 декабря 2015 года.

МРК проекта 22800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением.

Среди основных преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.