Уникальная машина. National Interest оценил российского "Терминатора"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" могут фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя, пишет журнал The National Interest.

"Терминатор" — уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой пушки", — говорится в статье.

Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил о начале серийных поставок БМПТ в российскую армию. Эти боевые машины предназначены для огневой поддержки бронетанковых войск. Они оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковыми ракетами "Атака-Т". Ожидается, что "Терминаторов" презентуют широкой публике на параде Победы 9 мая.

Издание отмечает, что в распоряжении российских Вооруженных сил уже есть арсенал эффективных боевых бронемашин, поэтому заказ для армии пока может быть небольшим. В то же время "Терминаторы" могут стать хитом на внешних рынках, особенно в странах, ведущих боевые действия против повстанцев на сложной местности.

Концепция использования "Терминаторов" показывает свою эффективность, и если это подтвердится в боевых условиях, например, в Сирии, машина может существенно изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками.

"Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники. Вопрос в том, что окажется лучше, а ответ — в том, что боевые машины должны обладать определенным запасом прочности и обеспечивать дополнительную огневую поддержку основным танкам", — заметил эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

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