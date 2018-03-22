Россияне выбрали названия новому сверхоружию

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Впервые в истории российской армии новейшие образцы уникального отечественного оружия получили свои названия путем народного голосования: новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник". Ход финального голосования был показан вечером в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 1".

"Мне кажется, что названия очень удачные, они подчеркивают и сферу применения, и особенности этого вида оружия", — сказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов в студии "России 1". Он добавил, что в голосовании участвовало почти восемь миллионов человек.

По словам Борисова, можно сказать, что официальное принятие новых названий уже состоялось.

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию РФ впервые заявил о созданных и успешно испытанных уникальных, не имеющихся больше ни у кого в мире образцах оружия, которое делает бессмысленным любую систему противоракетной обороны.

Президент, в частности, рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе, отметив, что названия для них пока не выбраны; их можно было предложить на сайте Минобороны.

В тот же день военное ведомство начало первый этап по выбору названий.

Как шел выбор

Финальный этап по выбору названий для новейших образцов российских вооружений запустило Минобороны РФ 13 марта на сайте ведомства. В течение первых суток в голосовании приняли участие более полумиллиона интернет-пользователей.

Наиболее острая конкуренция развернулась за выбор названия боевого лазерного комплекса: лидировали такие предложения, как "Офтальмолог", "Горыныч", "Зайчик", "Вий" и "Василиск". Среди полусотни названий для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой лидировал вариант "Пальмира". А из представленных вариантов названий беспилотного подводного аппарата на тот момент со значительным отрывом опережали конкурентов варианты "Карась", "Кракен" и "Язь".

Для участия в финальном этапе конкурса, который начался 13 марта, было отобрано по 50 самых удачных идей для каждого образца нового оружия. Среди самых запоминающихся вариантов для боевого лазера, помимо вышеупомянутых, выделялись "Мухобойка", "Гиперболоид", "Луч", "Багира", "Око", "Огниво" и "Баюн".

Беспилотный подводный аппарат также предлагалось наречь "Бездной", "Ихтиандром", "Лягушонком", "Наутилусом", "Посейдоном", "Пронырой", "Пиявкой", "Русалкой", "Угрем", "Шептуном" или одним из других, не менее запоминающихся вариантов. Самыми популярными среди участников голосования были "Посейдон" и "Язь".

А новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой пользователи хотели, помимо "Пальмиры", наречь, например, "Аленушкой", "Аргументом", "Ватником", "Монархом", "Песцом", "Зевсом", "Сусаниным", "Нежданчиком", "Чебурашкой", "Шершнем", "Сталиным" или "Санкцией". Пользователям на тот момент больше всего приглянулись "Нежданчик" и "Зевс".

В итоговый шорт-лист по каждому из образцов оружия вошли по три названия.

Для боевого лазерного комплекса — "Блик", "Василиск" и "Пересвет". Для подводного "беспилотника" — "Аврора", "Посейдон" и "Прибой". Для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой — "Буревестник", "Пальмира" и "Сюрприз".

"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник"

В 20.00 по московскому времени в четверг голосование завершилось, и на телеэкране появились его итоги.

Наиболее уверенно победило название лазерного комплекса "Пересвет": его выбрали почти 41% посетителей сайта МО. Вторым шел "Василиск" с 30,65%, замыкал тройку "Блик" с 28,53%. Что касается подводного беспилотника, то он нарекается "Посейдоном" — в пользу этого названия проголосовало почти 37%. "Аврора" получила 32,51%, ну а "Прибой" — 30,56%.

Наиболее острая конкуренция была зафиксирована в голосовании по названию крылатой ракеты. Победителя и третьего "призера" разделили менее двух процентов — это был почти фотофиниш, если использовать аналогии со спортом. Итак, первое место получил "Буревестник" (34,38%), второе — "Пальмира" (33,08%), третье — "Сюрприз" (32,54%).

У России есть, чем ответить

Пока завершалось голосование, Борисов сообщил, что Россия может противопоставить планам Вашингтона по перевооружению армии США. "У нас есть адекватные ответы на все виды вооружений (США — ред.)", — сказал Борисов.

Так, например, по словам замминистра, у США есть образцы лазерного оружия, которое может поражать легкобронированную технику и живую силу, но у российских ученых преимущества перед американцами.

"Ребята в наших ядерных центрах имеют определенный гандикап в этом направлении", — подчеркнул Борисов. Как следует из открытых источников, разработки в области лазерной техники идут в двух российских федеральных ядерных центрах в Сарове (Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область).

Ранее в интервью газете "Красная звезда" Борисов сказал, что у российской армии с 2017 года уже имеются боевые лазеры, которые могут обезоруживать потенциального противника и поражать все объекты, которые служат целями для этих лазеров.

Но, как сообщил Борисов в эфире "России 1", "верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале".

Необходимо договариваться

Борисов отметил, что "нужно правильно оценить выступление нашего Верховного главнокомандующего и точно определить целеполагание". "Озвучивание и опубличивание этих новейших систем вооружения не преследовало целью ни бряцание оружием, ни открытие очередной гонки вооружений", — подчеркнул замминистра.

"Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы", — сказал Борисов.

По его словам, у Минобороны РФ есть контакты с американским военным ведомством.

"Безусловно, коллеги за рубежом, наверное, серьезно относятся к демонстрации наших последних возможностей. Только они должны сделать правильные выводы… Это не призыв к новой гонке вооружений, это призыв сесть за стол переговоров, договориться", — отметил замминистра обороны.

По его словам, Вашингтон использует риторику "американцы самые-самые-самые". "У нас очень маленькая и хрупкая планета, тут надо всем как-то находить общий язык", — подчеркнул Борисов.