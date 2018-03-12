Фрегат "Адмирал Горшков" могут передать в состав ВМФ к концу лета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать в состав ВМФ России к концу лета, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат.

"По нашей информации, испытания (зенитно-ракетного комплекса) до выхода на корабельные испытания займут приблизительно 1,5 месяца. Он (ЗРК) сейчас проходит отработку на полигоне, а после этого должен вернуться на корабль, чтобы уже вести стрельбы с фрегата. Мы рассчитываем, что если все пойдет хорошо, то к концу лета у фрегата есть все шансы войти в боевой состав", — сказал Рахманов.