МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Дальность стрельбы реактивным осколочно-фугасным снарядом корабельного огнеметно-зажигательного комплекса "Огонь" после модернизации увеличилась с 4,5 до 9,5 километра, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" модернизировал 140-миллиметровый реактивный осколочно-фугасный снаряд для огнеметно-зажигательного комплекса "Огонь". Новый боеприпас, разработанный на базе НПО "Сплав", оснащен более эффективной боевой частью, число поражающих элементов в нем достигает 2900 штук. Дальность стрельбы по сравнению с предшествующим снарядом увеличена в два раза", — сказано в сообщении.

Отмечается, что боеприпас предназначен для поражения с боевых кораблей ВМФ России береговых площадных целей, техники и живой силы противника.

"Комплексом "Огонь" оснащены десантные корабли "Зубр". Задача таких кораблей — не только доставить к берегу морскую пехоту, но и сопроводить ее высадку мощной огневой поддержкой. Если раньше огнеметно-зажигательный комплекс поражал силы противника на расстоянии 4,5 километра, то при помощи нового снаряда огонь может вестись на дальность до 9,5 километра", — отметил генеральный директор НПК "Техмаш" Владимир Лепин, слова которого процитировала пресс-служба "Ростеха".

Огнеметно-зажигательный комплекс "Огонь" калибра 140 миллиметров предназначен для повышения огневой мощи десантных кораблей, в том числе на воздушной подушке. Его пусковая установка имеет 22 направляющие.