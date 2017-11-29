С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Петербургский судостроительный завод "Северная верфь" после 2020 года будет способен вести строительство для Военно-морского флота РФ кораблей первого и второго ранга, в том числе вертолетоносцев и эсминцев нового поколения типа "Лидер", сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Кроме того, продолжил Рахманов, "в 2019 году закончится модернизация корпусного производства, и "Северная верфь" станет самым эффективным предприятием в структуре ОСК".
"Северная верфь" (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года, является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и судов для ВМФ и гражданских флотов. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда разного назначения.