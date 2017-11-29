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Вид на ОАО Северная верфь на рассвете в Санкт-Петербурге. Архивное фото

"Северная верфь" сможет строить вертолетоносцы и эсминцы нового поколения

© РИА Новости / Алексей Даничев
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16:4729.11.2017
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Петербургский судостроительный завод "Северная верфь" после 2020 года будет способен вести строительство для Военно-морского флота РФ кораблей первого и второго ранга, в том числе вертолетоносцев и эсминцев нового поколения типа "Лидер", сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Макет эсминца Лидер. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015"
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"На "Северной верфи" развернуто строительство нового эллинга высотой 75 метров. Эта площадка позволит нам диверсифицировать и организовать производство различных морских сооружений и кораблей размерами 250 на 70 метров в самом большом построечном месте", — сказал он в среду журналистам.

Кроме того, продолжил Рахманов, "в 2019 году закончится модернизация корпусного производства, и "Северная верфь" станет самым эффективным предприятием в структуре ОСК".

Макет эсминца Лидер на выставке Армия 2015
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет эсминца проекта 23560 (шифр "Лидер") на выставке "Армия 2015"
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По его словам, ОСК нацелена "на строительство современных и будущих кораблей первого и второго ранга дальней морской и океанской зоны". "Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколы, любые крупнотоннажные гражданские суда. К 2020 году мы ожидаем завершение строительства нового судостроительного комплекса, который сможет строить и вертолетоносцы", — заключил Рахманов.

"Северная верфь" (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года, является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и судов для ВМФ и гражданских флотов. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда разного назначения.

Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lekha.kireev.1001
За чей счет гуляем? Господа. У народа еще есть , или пора уже снимать очередную шкуру?
17:00
29.11.2017
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