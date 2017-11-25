Армейская авиация ЮВО пополнилась новейшими вертолетами Ми-28УБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Три новейших учебно-боевых вертолета Ми-28УБ поступили в 4 армию ВВС и ПВО Южного военного округа в субботу в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Новые вертолеты пополнили парк авиационного полка армейской авиации в Краснодарском крае, а также соединение армейской авиации, дислоцированной в Ростовской области", — сказал он.

В текущем году в ЮВО поступило более 20 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты армейской авиации и самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации.

Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в нештатной ситуации. Еще одной особенностью новой модификации вертолета является наличие бортовой радиолокационной станции, которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач, в том числе в сложных метеоусловиях. Станция предназначена для обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.

Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора.