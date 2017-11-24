ВМФ ждет новое спасательное судно типа "Игорь Белоусов" не раньше 2023 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Строительство спасательного судна типа "Игорь Белорусов" заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, его получение ожидается после 2023 года, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук.

"Судно будет (заказывать флот) в этой ГПВ, но во втором программном периоде", — сказал он, отметив, что второй программный период — это с 2023 по 2027 годы.

"Игорь Белоусов" — спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты. Водоизмещение — 5 тысяч тонн, длина — свыше 100 метров.