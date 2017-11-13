В "Ростехе" рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35

ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете Су-35, "интеллектуальный" блок истребителя отвечает за самостоятельный выбор первоочередных целей для их поражения определенным видом авиационного оружия, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Су-35, который летает (в рамках полетной программы Dubai Airshow 2017 — ред.), там как раз есть один из блоков, который по сути — это искусственный интеллект. То есть, он анализирует все цели, которые он захватывает, — там порядка шести целей может одновременно захватить — и сразу же определяет, каким вооружением какую цель нужно поразить", — сказал Чемезов в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.
"Это даже не пилот делает, это все делает искусственный интеллект", — уточнил он.
Глава "Ростеха" отметил, что госкорпорация работает над внедрением искусственного интеллекта и в бортовые системы гражданских авиалайнеров.
Су-35 — истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями зарубежного производства аналогичного класса.