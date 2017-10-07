Новое оружие России
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 Ураган во время стрельбы на учениях артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии с зачетными боевыми стрельбами на Сергеевском полигоне в Приморском крае. Архивное фото

Артиллеристы получили свыше 3,7 тысячи единиц новейшего вооружения за 5 лет

© РИА Новости / Виталий Аньков
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16:2607.10.2017
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил РФ получили свыше 3,7 тысячи единиц современных образцов вооружения и военной техники за последние пять лет, что позволило перевооружить более 50 воинских формирований. Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Самоходная артиллерийская 120-миллиметровая установка 2C34 Хоста . Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"В течение последних пяти лет Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны РФ был выполнен большой объем работы: в войска поставлено более 3,7 тысячи единиц современных образцов (вооружений), что позволило провести перевооружение более 50 воинских формирований", — сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию создания артиллерии в России

По его словам, для поддержания вооружения и техники в исправном состоянии развивается производственная база на арсеналах, в результате чего возможности цехов по ремонту боеприпасов увеличены более чем в 1,5 раза.

Реактивная система Торнадо-Г. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Ильичева
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"Продолжается работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов — строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступает новая пожарная техника, средства погрузки и механизации", — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что за последние пять лет на вооружение принято 137 единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов.

Среди них ракетный комплекс "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", "Ураган-1М", средства разведки "Фара-ВР", "Соболятник", зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2У", "Стрела-10МН", "Багульник", ПЗРК "Верба", новые ракеты для сухопутных войск, высокоточные боеприпасы к "Торнадо" и многое другое.

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