"Гордость Путина": немецкие СМИ оценили возможности "Белого лебедя"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 значительно превосходит своих западных конкурентов и является настоящей "гордостью" российского президента Владимира Путина, пишет Focus.

Как отмечает издание, Ту-160, вес которого достигает 275 тонн, является самым тяжелым боевым самолетом в мире. При этом благодаря своей элегантной форме и специальной белой окраске он получил название "Белый лебедь".

Российский бомбардировщик зачастую сравнивают с американским B1-B, который, тем не менее, уступает "Белому лебедю" сразу по нескольким параметрам. Так, Ту-160 может развивать большую скорость и совершать перелеты на более длинные дистанции. Кроме того, он способен нести на борту вооружения с ядерной боевой частью, подчеркивает автор статьи.

Свой первый боевой вылет "Белый лебедь" совершил в ноябре 2015 года, в рамках операции российских ВКС в Сирии. Удары наносились крылатыми ракетами Х-555и Х-101 по объектам ИГ*.

Сейчас на вооружении России состоят 16 бомбардировщиков Ту-160. В Минобороны объявили, что в дальнейшем будут построены дополнительные 50 модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.

*Террористическая организация, запрещенная в России