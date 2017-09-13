Вертолет Ка-226Т прошел испытания при экстремальной температуре в Иране

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский многоцелевой вертолет Ка-226Т успешно завершил цикл испытаний в Иране, которые проходили при экстремально высоких температурах (+50 градусов), сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Испытания проводились в рамках меморандума, подписанного "Вертолетами России" и компанией Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) на международной выставке HeliRussia в мае.

"Вертолеты России" при поддержке иранской компании IHSRC успешно провели в течение августа-сентября 2017 года на территории Ирана испытания легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, по результатам которых подтверждена возможность эксплуатации винтокрылой машины в условиях экстремально высоких температур (+50 градусов по Цельсию – ред.)", —говорится в сообщении.

По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, которые приводятся в сообщении, ряд стран Ближневосточного региона, в том числе Иран, сегодня заинтересованы в легких многоцелевых вертолетах для решения противопожарных, патрульных, эвакуационных и медицинских задач.

"Прошедшие испытания Ка-226Т доказали, что эта машина способна эксплуатироваться в критических температурных условиях, что, безусловно, важно для потенциальных эксплуатантов. Я надеюсь, что в ближайшее время будет достигнут ряд договоренностей по поставкам этих вертолетов", — отметил он.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции – на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.