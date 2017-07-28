Тихоокеанский флот получит первые "Варшавянки" в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) России в 2019 году получит первые две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", сообщил в пятницу замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Цикл лодки сокращается, становится меньше трех лет. Поэтому мы с нетерпением будем ждать новые образцы и с удовольствием поднимем флаг ВМФ, когда в 2019 году вы будете сдавать нам эти первые два образца", — сказал Борисов в пятницу на "Адмиралтейских верфях" во время закладки лодок "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".

В ближайшие пять лет ТОФ должен получить шесть "Варшавянок". Столько же подлодок этого проекта уже получил Черноморский флот.

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. У лодок модифицированного 636-го проекта выше боевая эффективность.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".