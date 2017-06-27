Несколько десятков гаубиц "Мста-С" поступили на вооружение ЦВО

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Несколько десятков самоходных гаубиц "Мста-С" поступили в рамках выполнения гособоронзаказа на вооружение соединения в Кемеровской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Гаубица "Мста-С" предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня "Успех-С" с баллистическим вычислителем, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.