Скоростной вертолет на базе Ми-24 уже разгоняется до 400 км/ч

ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн – РИА Новости. Летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24 достигла скорости порядка 400 километров в час, сообщил журналистам в понедельник глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"На сегодняшний день мы достигли скорости порядка 400 километров в час, при этом уровни вибрации и нагрузка в несущей системе являются эксплуатационными. Научно-технический задел, накопленный с помощью создания летающей лаборатории, будет использован в опытно-конструкторских работах по модернизации выпускаемых вертолетов и при разработке новых", — отметил Богинский.

По его словам, разработкой скоростных вертолетов активно занимаются и другие страны, в частности США. Их образец фирмы Сикорского достиг скорости в 450 километров в час.

"Но надо учитывать, что их образец весит около 3,6 тонны, то есть он значительно легче нашей летающей лаборатории. Это вертолет другого класса и другого назначения, с довольно небольшой полезной нагрузкой", — сказал глава "Вертолетов России".