ВМФ получит два новейших морских транспорта вооружения проекта 20360М

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Военно-морской флот России до 2021 года получит два морских транспорта вооружения проекта 20360М, сообщило в пятницу российское военное ведомство.
"Согласно контракту, заключенному с министерством обороны, судостроительный завод "Вымпел" построит два морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года", — говорится в сообщении Минобороны.
"Основным назначением корабля является доставка боеприпасов как в пункты базирования ВМФ, так и на корабли, находящиеся в открытом море", — говорится в сообщении.
Согласно размерениям проекта, морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" будет иметь более 75 метров в длину и более 15 метров в ширину. При этом он сможет осуществлять перевозку грузов как в трюмах, так и на верхней палубе.