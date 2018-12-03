Пресс-конференция о действиях стран Балтии в отношении бывших нацистов

4 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная презентации совместного доклада российских неправительственных организаций "Наследие Второй мировой войны в странах Балтии: как восстановить справедливость для жертв нацистских преступлений".



Участники:

— директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;

— председатель правления Фонда поддержки еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ;

— президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай МЕЖЕВИЧ;

— аналитик Центра общественно-политических исследований "Русская Балтика" Александр НОСОВИЧ.



Цель доклада — анализ действий властей стран Балтии в отношении нацистских пособников и их жертв с точки зрения действующего международного права, а также подготовка рекомендаций по исправлению сложившейся ситуации.

Почему власти стран Балтии не преследуют нацистских преступников? Чем отличаются подходы Латвии и Литвы к проблеме возвращения собственности жертв нацистских преступлений? Ответственность за какие преступления нацистских пособников может быть возложена на современные государства Балтии? Как правовыми способами можно восстановить справедливость в отношении наследия Второй мировой войны в странах Балтии?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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