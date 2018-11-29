Cеминар о развитии российской магистратуры

3 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится семинар на тему: "Развитие российской магистратуры: институциональные условия и инструменты оценки".



Участники:

— генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана ОРАЧЕВА;

— исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина АРЖАНОВА;

— эксперт Национального фонда подготовки кадров, генеральный директор Агентства мониторинга и оценки регионального развития "Терра Курс" Ольга ПЕРФИЛЬЕВА.



Мероприятие посвящено вопросам развития института магистратуры, месту и роли в этом процессе институциональной среды, целевых инструментов поддержки магистратуры, развивающихся как внутри вузов, так и со стороны внешних стейкхолдеров, возможностям оценки магистратуры в российских вузах на основе качества институциональной среды, влияющей на развитие магистратуры.

В рамках семинара пройдет презентация результатов исследования "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения" – совместного проекта Благотворительного фонда Владимира Потанина и Национального фонда подготовки кадров.

Также речь пойдет о развитии подходов и инструментов оценки качества магистратуры в России, возможностях использования результатов исследования для оценки качества развития магистратуры в российских вузах с точки зрения вузов – участников Стипендиальной программы Владимира Потанина, благотворительных и экспертных организаций и рейтинговых агентств.



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