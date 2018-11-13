Пресс-конференция о новой модели аттестации учителей

16 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Результаты общественно-профессионального обсуждения процесса внедрения новой модели аттестации учителей".



Участники:

— заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна КУПРИЯНОВА;

— начальник Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгений СЕМЧЕНКО;

— проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета Андрей МИЛЕХИН;

— представитель руководства Министерства просвещения Российской Федерации.



Новая модель аттестации учителей на основе использования единых федеральных оценочных материалов действует в рамках Национальной системы учительского роста. Каковы перспективы ее применения?



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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/