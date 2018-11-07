22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VII Международный инновационно-промышленный форум "Технологический прорыв. Пространственное развитие России".



Участники:

— врио директора Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей ЕЛИН;

— председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий ЗЕМЛЯНСКИЙ;

— научный руководитель Института экономики РАН Руслан ГРИНБЕРГ;

— первый заместитель председателя "Внешэкономбанка" Николай ЦЕХОМСКИЙ;

— вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления "Пространственное развитие" Наталья ТРУНОВА.



Ключевая тема форума – "Пространственное развитие России". В мероприятии примут участие более 600 экспертов из предпринимательского сообщества, науки, бизнеса, институтов развития, руководители регионов, иностранных государств и общественных организаций. Участники обсудят, как повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. Будет организована выставка и награждение победителей конкурса инновационных проектов "Эра нового качества жизни". В программе предусмотрено проведение сессий, круглых столов, семинаров по следующим вопросам: особенности и приоритеты пространственного развития России; инструменты и инвестиции для технологического развития; человеческий капитал как функциональная составляющая инновационного производства; цифровая экономика для устойчивого развития; зеленые технологии; Арктика как полигон для внедрения передовых практик и инноваций; развитие городов как культурной ценности на основе исторического наследия; комплексное освоение территорий; экотранспорт будущего.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

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Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/