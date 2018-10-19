Пресс-конференция о сложившейся кризисной ситуации в православном мире

22 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция, посвященная сложившейся кризисной ситуации в православном мире. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".



Участники:

— руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр ВОЛКОВ;

— профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.



В ходе мероприятия будет дана оценка последним событиям в православном мире, связанным с посягательством Констатинопольского патриархата на каноническую территорию Украинской православной церкви. Многие эксперты уже назвали произошедшее расколом. Участники пресс-конференции расскажут о позиции Русской православной церкви, а также о зарубежных визитах Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/