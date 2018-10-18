Пресс-конференция о положении в Сирии

23 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Сирия: перспектива урегулирования кризиса и установления межконфессионального мира".



Участники:

— Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадрэддин ХАСУН;

— епископ Саеднайский ЛУКА.



Какова сегодня ситуация в районах, освобожденных сирийским войсками? Как идет процесс их восстановления и возвращения беженцев, и с какими проблемами они сталкиваются? Каково положение населения в районах, до сих пор остающихся вне контроля сирийского правительства? Какой урон причинили годы войны мусульманским и христианским святыням?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/