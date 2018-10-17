Пресс-конференция о взаимодействии России и Казахстана в экономике

23 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция по итогам очередного заседания российско-казахстанского IQ-клуба.



Участники:

— главный экономист Международного финансового центра "Астана" Бауржан БЕКТЕМИРОВ;

— директор коммуникационного центра Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Валерий СУРГАНОВ;

— политолог Петр СВОИК.



К разговору приглашены эксперты ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.



В ходе пресс-конференции будут подведены итоги обсуждения стратегии взаимодействия России и Казахстана в условиях меняющейся мировой экономической конъюнктуры. Пойдет речь о деятельности и целях Международного финансового центра "Астана", перспективах развития сельского хозяйства в связи с изменениями структуры импортного рынка России, особенностях валютно-финансовой системы двух стран и возможностях дедолларизации экономик.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/