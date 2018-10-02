Круглый стол о востребованных профессиях в РФ

9 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Большие данные о профессиях в РФ: зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным на региональных рынках труда".



Участники:

— директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Артемий РОЖКОВ;

— научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей ВАЛЕНТЕЙ;

— директор по развитию системы профессиональных стандартов НИИ труда и социального страхования Ирина ВОЛОШИНА;

— директор лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований Владимир КОРЕНЬКОВ;

— старший научный сотрудник научной лаборатории облачных технологий и аналитики больших данных Сергей БЕЛОВ.



1 октября вузы России опубликовали правила приема, и абитуриенты уже готовятся сделать свой выбор в пользу тех или иных направлений подготовки. Чему и где учиться, чтобы затем не остаться без работы? Стоит ли уезжать из своего региона? Как в поисках ответов на данные вопросы может помочь единственная сегодня в России система мониторинга соответствия кадровых потребностей работодателей уровню подготовки специалистов? О чем говорят первые результаты анализа соответствия потребностей региональных рынков труда номенклатуре специальностей профессионального образования?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/