Видеомост Москва – Липецк – Нижний Новгород о профессии педагога

8 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – Липецк – Нижний Новгород на тему: "Кто будет работать с электронной школой завтра: в фокусе – профессиональный стандарт педагога".



Участники в Москве:

— директор школы № 109, президент Педагогической ассоциации "Педагог XXI века" Евгений ЯМБУРГ;

— заместитель председателя Профсоюза образования Татьяна КУПРИЯНОВА;

— проректор Московского государственного психолого-педагогического университета по внеучебной и социальной работе Андрей МИЛЕХИН;

— член Ученого совета МГППУ Игорь ЕГОРОВ.



В Липецке:

— победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2015, учитель физики и информатики гимназии № 12 Алла ВОЛКОВА.



В Нижнем Новгороде:

— ректор Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина Александр ФЕДОРОВ.



Профессиональный стандарт педагога – ключевой инструмент, определяющий в рамках Национального проекта "Образование" качество действующих и будущих учителей России. Как формируются требования к этой профессии? Кто, где и как готовит учителя будущего? Когда система заработает в масштабах страны?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/