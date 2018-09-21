Пресс-конференция кандидата в президенты Ливии Арефа Али Найеда

27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция кандидата в президенты Ливии, экс-посла Ливии в Объединенных Арабских Эмиратах, директора Ливийского института перспективных исследований и компании Kalam Research & Media Арефа Али НАЙЕДА.



Во время революции в Ливии был ведущим координатором Ливийской группы по стабилизации. В прошлом – профессор Папского института арабских и исламских исследований (Рим) и Международного института исламской мысли и цивилизации (Малайзия). Участвовал в реализации фундаментальной программы "Общее слово", признанной одной из важнейших площадок для межконфессионального диалога. Возглавлял ИТ-компанию, которая стала ведущим поставщиком технологий мирового класса в Ливию и на Ближний Восток. Технологические решения этой компании используются во всех отраслях экономики Ливии, включая банковское дело, нефтегазовый сектор, энергетику, водоснабжение и другие сферы экономики и финансов. Выдвинул две инициативы, которые легли в основу его предвыборной кампании: движение Ihya Libya и программа действий Libya vision 2023.

В рамках мероприятия речь пойдет о перспективах президентских выборов и национального примирения в Ливии, об особенностях политической обстановки в стране и регионе Ближнего Востока, о состоянии российско-ливийских отношений.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/