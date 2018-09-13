Круглый стол, посвященный лечению диабета второго типа

18 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Сахарный диабет второго типа и роль общества: всесторонний подход к решению проблемы".
Участники:
— главный внештатный специалист по профилактической медицине Департамента здравоохранения г. Москвы, вице-президент Национального общества профилактической кардиологии Нана ПОГОСОВА;
— главный внештатный специалист по клинической психологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, заведующая кафедрой общей психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Татьяна БУЗИНА;
— заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования Александр АМЕТОВ;
— профессор кафедры кардиологии РМАНПО, ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Игорь ЖИРОВ;
— автор Всероссийского конкурса для СМИ "Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры" Варвара КАЖБЕРОВА.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. Эксперты обсудят проблему хронических неинфекционных заболеваний и их взаимосвязь, рассмотрят причины сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с диабетом второго типа и эффективность существующих методов терапии, осветят тенденции развития междисциплинарного подхода к лечению.
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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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