28 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится V Международная конференция мобильных разработчиков MBLT DEV 2018.



Участники:

— старший инженер интерфейса пользователя компании Netflix Джон ФОКС (John C. FOX);

— ведущий инженер iOS газеты The New York Times Кржыштоф ЗАБЛОЦКИ (Krzysztof ZABLOCKI);

— инженер интерфейса компании Uber Бен ПЬЮ (Ben PIOUS);

— старший инженер интерфейса iOS/Mobile Platform компании Uber Элли ШИН (Ellie SHIN);

— iOS-разработчик компании Revolut Илья ВЕЛИЛЯЕВ;

— iOS-разработчик компании AppMetrica Николай ВОЛОСАТОВ;

— главный специалист по инновациям компании Google Лаура МОРИНИГО (Laura MORINIGO);

— разработчик Android компании Google Каушик ГОПАЛ (Kaushik GOPAL);

— разработчик Android Харшит ДВИВЕДИ (Harshit DWIVEDI);

— разработчик Android компании e-Legion Михаил ФУНИКОВ;

— разработчик Android компании Badoo Артем РУДОЙ;

— разработчик Android Альфа-Банка Арсен ТЕР-ОГАНИСЯН;

— разработчик Android компании Revolut Евгений ЗУБКОВ.



В конференции примут участие около 600 разработчиков iOS и Android, технических директоров, тестировщиков, менеджеров проектов и продуктов. В ходе мероприятия эксперты из российских и зарубежных IT-компаний расскажут о последних трендах мобильной разработки.



