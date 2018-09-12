Видеомост Москва – Пекин по итогам ВЭФ и переговоров РФ с КНР

14 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Россия и Китай: политическое и экономическое взаимодействие. Итоги Восточного экономического форума".



Участник в Москве:

— директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН.



В Пекине:

— директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи;

— директор исследовательской лаборатории Института количественной и технической экономики Академии общественных наук КНР ФАНЬ Минтай.



11–13 сентября во Владивостоке проходит четвертый Восточный экономический форум. По приглашению Президента России Владимира Путина в работе ВЭФ впервые принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам двусторонних переговоров был подписан большой пакет документов, существенно расширяющих российско-китайское взаимодействие по разным направлениям. Лидеры двух стран не оставили без внимания и международную повестку – ситуацию вокруг Корейского полуострова, взаимоотношения с США, которые активно используют политику торговых войн, санкций и политического давления для продвижения своих национальных интересов. Об итогах российско-китайских переговоров, о результатах Восточного экономического форума и об актуальных вопросах международной политики, затрагивающих интересы России и Китая, пойдет речь в рамках видеомоста.



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