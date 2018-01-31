Меркель поздравила Земана с переизбранием на пост президента Чехии

БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии и отметила, что Берлин и Прага сегодня связаны тесным партнерством в рамках ЕС.

Об это говорится в поздравительной телеграмме, направленной Меркель Земану. Текст документа обнародовала в среду пресс-служба правительства ФРГ.

"Желаю вам счастья и успехов в вашей ответственной задаче… Германию и Чехию сегодня связывает тесное партнерство в рамках ЕС и доверительные отношения", — говорится в телеграмме Меркель.

Канцлер отметила, что речь идет о совместной работе ФРГ и Чехии "в духе Европы в это богатое событиями и полное вызовов время".

В субботу завершился второй тур выборов президента Чехии. По его итогам Земан получил 51,36% голосов избирателей, за него проголосовали 2,85 миллиона человек. Соперник Земана экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош набрал 48,63%, ему отдали свои голоса 2,7 миллиона избирателей. Инаугурация Земана состоится на Пражском граде 8 марта.